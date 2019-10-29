Якісний інтернет і зв'язок: Гончарук підписав меморандум із мобільними операторами

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та найбільші мобільні оператори, які працюють в Україні, підписали меморандум про покриття усієї території країни мобільним зв’язком та інтернетом.

Церемонія підписання відбулася на першому інвестиційному форумі “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Меморандум про покриття всієї України інтернетом / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

“Зараз я хочу запросити на цю сцену Прем’єр-міністра України та CEO найбільших мобільних операторів для підписання історичного меморандуму, в рамках якого нарешті кожен куточок нашої країни буде покрито мобільним зв’язком та мережею інтернет”, - зазначив Президент Володимир Зеленський перед підписанням меморандуму.

У свою чергу, глава уряду зауважив, що документ є результатом роботи великої кількості людей, та висловив сподівання, що з нього “почнеться тотальна цифровізація країни”.

“У кожному куточку нашої країни має бути доступний якісний зв’язок та інтернет”, - підкреслив Гончарук.

За його словами, уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів.