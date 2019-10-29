Зеленський із Гончаруком оцінили ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Олексій Гончарук проінспектували трасу Запоріжжя-Маріуполь, ремонт якої триває ще з 2016 року.

Про це поінформував Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook.

“З самого ранку з Президентом Володимиром Зеленським інспектуємо трасу Запоріжжя-Маріуполь. Ремонтувати дорогу почали ще у 2016 році. За три роки зробили 70 км. Решту мали зробити протягом наступних трьох років. У липні наша команда вирішила — ремонт завершимо вже цього року”, - написав Гончарук.

Володимир Зеленський та Олексій Гончарук проінспектували трасу Запоріжжя-Маріуполь / Фото: пресслужба Гончарука та Офіс Президента

Він нагадав про те, що Президент доручив уряду знайти додаткове фінансування. Кабмін виділив кошти з профіциту Дорожнього фонду. “І маємо результат — за 68 днів наша команда зробила 130 км дороги. За 3 місяці, а не 3 роки. Такі темпи мають стати нормою! Дякую кожному, хто працював над цим проєктом”, - підкреслив прем’єр-міністр.

На сторінці Офісу Президента України у Facebook оприлюднене відео ознайомлення Володимира Зеленського з результатом капітального ремонту автомобільної дороги Н-08.

«Ми вдячні кожному – і нашому уряду, і всім робітникам, які вклалися у встановлені терміни. Менш ніж за 3 місяці побудовано близько 130 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги було збудовано за 3 роки, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси», – зазначив Президент.

Національна траса Н-08 має для Донеччини стратегічне значення. Це – головна транспортна артерія, що сполучає велике портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, забезпечує внутрішні транспортні зв’язки південно-східних районів області, а також є одним із основних напрямків руху до зони проведення Президентоперації Об’єднаних сил.

«Якщо всі дороги так будуватимемо – ми встигнемо за чотири з половиною роки зробити найважливіші траси нашої країни. Об’єднаємо не тільки всіх людей, а й інфраструктуру», – зазначив Глава держави.

Він закликав керівництво Донецької області зберегти цю дорогу.