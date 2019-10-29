Президент у Маріуполі відкрив Центр розвитку стартапів

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Центру розвитку стартапів “1991 Mariupol”.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Я дуже радий, що такі події відбуваються саме в Маріуполі, і ми починаємо. Я думаю, що у нас буде «парад міст» України, де будуть такі самі талановиті люди», – сказав Президент.

Глава держави ознайомився зі стартапами, що їх представили молоді підприємці. Зокрема, це проєкти, спрямовані на боротьбу з корупцією, спрощення надання адміністративних послуг та підвищення прозорості роботи органів влади.

«Ми шукаємо таких людей. Їх дуже багато в Україні, і це круто. Ми вас вітаємо з відкриттям і будемо допомагати, інвестувати в людей», – підкреслив Зеленський.

Він також закликав віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звернути увагу на стартапи, представлені у центрі.

1991 Mariupol – центр розвитку стартапів на сході України та новий простір для навчання й розвитку ІТ-ініціатив регіону. 1991 Mariupol стане місцем зустрічі інноваторів, молодих талантів, активних громадян, місцевої влади, представників бізнесу та інвесторів. Проект ініціювала українська технологічна організація SocialBoost.

Напрями роботи 1991 Mariupol: акселераційні та освітні програми для молоді, підприємців та ІТ-фахівців, програма ІТ-стажування для студентів при місцевій адміністрації та підприємствах, спільні програми з міською адміністрацією та профільні заходи, коворкінг-простір для роботи молодих стартап-команд та ІТ-підприємців з доступом до спеціальних технічних та не технічних партнерських умов.