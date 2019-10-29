Кроки України з реінтеграції Донбасу потребують міжнародної підтримки - Тейлор

"Ми говорили тут (на інвестфорумі - ред.) про те, щоб масштабувати, збільшувати наші зусилля і брати на себе ризики. Я думаю, уряд України вже взяв на себе ризики і дещо зробив, щоб спробувати розв'язати конфлікт на Донбасі, з того, чого не зробили попередні уряди. І кроки, до яких ви вдаєтеся, часом не такі вже й популярні... Але якщо Україна, її уряд, і далі рухатиметься цим шляхом, і увага, і ресурси будуть присвячуватися досягненню миру, тоді міжнародна спільнота має бути з вами і за вас, і санкції мають тривати, і має продовжуватися політична підтримка", - сказав Тейлор.

Він додав, що, на його думку, Сполучені Штати можуть допомогти нашій країні з просуванням цієї тези на міжнародній арені.

"Ми і далі хочемо з вами працювати", - запевнив дипломат.

За словами Тейлора, у виступах учасників інвестиційного форуму багато говорилося про верховенство права, але, перебуваючи у Маріуполі, за кілька кілометрів від лінії зіткнення, він хотів би нагадати, що найбільшим порушником верховенства права є Росія.

"Щоб покращити життя українців на Донбасі і в усій Україні, нам потрібно про це пам'ятати", - підкреслив він.

На переконання Тейлора, проведення з ініціативи Президента Зеленського Першого інвестиційного форуму на південному сході України означає, що новий уряд дбає про цю частину країни, і це дуже важливо.

"Але є ще й інша важлива теза - нова влада України дбає про людей, які живуть по той бік лінії розмежування, в районах, які не контролює уряд. Це дуже важливо. Бо якщо ми хочемо реінтеграції, вони мають приходити сюди, вони знову мають стати частиною України, і їм (необхідно - ред.) знати, що ви - і президент, і народ України - вважаєте їх українцями. Це дуже важлива теза, яку ви демонструєте цим зібранням", - вважає тимчасовий повірений у справах США в Україні.