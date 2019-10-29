Разумков сподівається, що скоро почнуться реальні економічні перетворення на Донбасі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, форум, який розпочався сьогодні в Маріуполі, дозволить найближчим часом розпочати реальні економічні перетворення на територіях, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту.

Про це Разумков сказав, коментуючи виступ співголови фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова під час ранкового засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хотів би нагадати, що регулярно представники парламенту відвідують лінію фронту, і не тільки лінію фронту. Сьогодні відбувається в Маріуполі форум, який дозволить, я сподіваюся, найближчим часом розпочати реальні економічні перетворення на територіях, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту. Тому давайте не розбурхувати суспільство, і давайте працювати як парламент", - заявив Разумков.

Він також подякував членам Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, які провели 5-денне виїзне засідання на Донбасі.

Перед цим з трибуни парламенту виступив Герасимов, який говорив, зокрема, про відведення військ від лінії розмежування. Початок його виступу народні депутати від фракції "Слуга народу" зустріли несхвальними вигуками.

"Коли починається відступ, 30 населених пунктів, де є проукраїнське населення, залишають без допомоги української армії... Шановні, частіше відвідуйте саме лінію фронту. Тоді ви будете розуміти, чому армія це є захист. І відступ, і хамство волонтерам, і військовим, і відмова, яку зараз декларує чинна влада від ПДЧ, а тобто відмова від НАТО, все, що сьогодні коїться з програмами фінансування наших ракетних розробок, тобто зупинка, це і є елементи тієї капітуляції, в яку нам хочуть загорнути тягу до миру", - сказав Герасимов.

Як повідомлялося, 26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і "деякі розмови виявилися емоційними". Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.

25 жовтня повідомлялося, що Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Про це заявили журналістам міністр оборони Андрій Загороднюк та заступник міністра закордонних справ Єгор Божок наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО, коментуючи заяви експрезидента Порошенка з цього приводу.