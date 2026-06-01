Європа ще не визначилася зі своїм представником на мирних переговорах - Буданов

Європа досі не визначилася зі своїм представником на мирних переговорах.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив під час Міжнародного форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент Укрінформу.

«Головне питання для мене – це хто буде представляти її і яка буде позиція Європи. Бо Європа - це ж і Іспанія, і Чехія, і Литва, і Німеччина, і Польща, і у всіх у них, зрозуміло, будуть трошки різні погляди на все це. А позиція потрібна єдина. Станом на зараз Європа так ще й не визначилась», - сказав Буданов.

Він висловив сподівання, що найближчим часом Європа ухвалить рішення, хто від неї братиме участь у перемовинах.

Буданов також підкреслив, що Європа може бути лише учасником мирного процесу, а не посередником.

Як повідомлялося, в інтерв'ю CBS News Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає найкращим форматом для переговорів з РФ той, де брали би участь і США, і європейські партнери.