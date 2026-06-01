Європа ще не визначилася зі своїм представником на мирних переговорах - Буданов
Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив під час Міжнародного форуму «Архітектура безпеки», передає кореспондент Укрінформу.
«Головне питання для мене – це хто буде представляти її і яка буде позиція Європи. Бо Європа - це ж і Іспанія, і Чехія, і Литва, і Німеччина, і Польща, і у всіх у них, зрозуміло, будуть трошки різні погляди на все це. А позиція потрібна єдина. Станом на зараз Європа так ще й не визначилась», - сказав Буданов.
Він висловив сподівання, що найближчим часом Європа ухвалить рішення, хто від неї братиме участь у перемовинах.
Буданов також підкреслив, що Європа може бути лише учасником мирного процесу, а не посередником.
Як повідомлялося, в інтерв'ю CBS News Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає найкращим форматом для переговорів з РФ той, де брали би участь і США, і європейські партнери.