Кулеба озвучив стратегію України у просуванні до членства в НАТО

Україні потрібно спокійно і виважено подолати російські страшилки про те, що надання Плану дій щодо членства в НАТО буде перетином «червоної лінії» у відносинах РФ із Заходом, і продовжити працювати з країнами, які мають занепокоєння з цього приводу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

Міністр зауважив, що йому невідома жодна країна Центральної Європи, Балтії або Балкан, яка рухалася до членства в НАТО, і про яку Росія не казала б, що її вступ до Альянсу буде перетином «червоної лінії».

«Тому всі ці російські страшилки про «червоні лінії», про те, що вони «не допустять, не дозволять» - це все шлях який треба спокійно і виважено пройти», - сказав Кулеба.

Він також акцентував, що шлях між отриманням ПДЧ і членством в Альянсі теж є шляхом реформ. За словами глави української дипломатії, Україна вже зробила достатню кількість реформ для отримання ПДЧ, і заперечувати це «було б цинічним лицемірством».

«Роки може тривати процес між отриманням ПДЧ і набуттям членства, і там ще можна зробити багато реформ. Тому ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз – це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації», - сказав Кулеба.

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Він додав, що наразі стратегія України у просуванні до членства в НАТО полягає в тому, щоб працювати з тими країнами, які все ще мають «якісь абсолютно штучні занепокоєння», і паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.

Лідери країн НАТО підтвердили продовження політики відкритих дверей та євроатлантичні прагнення України та Грузії, а також закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.