Кулеба очікує, що Байден на зустрічі з Путіним заявить про підтримку України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує, що президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявить про підтримку України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба сказав в інтерв'ю виданню Die Welt, переклад якого опублікований на сайті МЗС.

"Ми очікуємо, що президент Байден скаже Володимиру Путіну, що США на боці України та зроблять усе для відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Коли Росія усвідомить, що США налаштовані серйозно, Москва займе конструктивну позицію та піде на суттєвіші поступки. США можуть кардинально вплинути на мирний процес між Україною та Росією", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що послаблення санкцій проти "Північного потоку-2" стало розчаруванням для України. Водночас Кулеба відзначив зростання готовності США розглядати питання компенсацій Україні, якщо газопровід буде добудований.

"Якщо нам запропонують обговорення питання компенсацій, ми можемо розглянути пропозицію такої розмови, але це не означає, що ми погодимось на те, що буде запропоноване. Для України "Північний потік-2" становить насамперед безпекові, а не лише економічні загрози. Тому ми кажемо, що газогін слід використовувати як важіль, який може змусити Росію перейти до більш конструктивної ролі у процесі мирного врегулювання на сході України", - заявив глава МЗС.

За його словами, наразі Україна не перебуває на стадії обговорення компенсації, однак ведуться перемовини між Німеччиною та США.

Як повідомлялося, зустріч президентів США й Росії має відбутися 16 червня в Женеві.