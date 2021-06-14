Британський прем’єр: Байден готує Путіну «жорсткі меседжі»

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон напередодні зустрічі президентів США та Росії в Женеві висловив впевненість, що Джо Байден адресуватиме Володимиру Путіну «жорсткі меседжі».

Про це він сказав по прибуттю на саміт НАТО у Брюсселі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Я знаю, що президент Байден висловить досить жорсткі меседжі президенту Путіну. Протягом наступних кількох днів», - заявив Джонсон.

Він додав, що відносини Лондона та Москви ще потребують вдосконалення, і він на це сподівається, але «нині вони розчаровують з точки зору Великої Британії».

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен назвав запланований саміт у Женеві «тестом» для Путіна – чи погодиться той на пропозиції США щодо стабільної й передбачуваної взаємодії.

Фото: АА