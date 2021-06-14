Британський прем’єр: Байден готує Путіну «жорсткі меседжі»

Британський прем’єр: Байден готує Путіну «жорсткі меседжі»

Укрінформ
Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон напередодні зустрічі президентів США та Росії в Женеві висловив впевненість, що Джо Байден адресуватиме Володимиру Путіну «жорсткі меседжі».

Про це він сказав по прибуттю на саміт НАТО у Брюсселі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Я знаю, що президент Байден висловить досить жорсткі меседжі президенту Путіну. Протягом наступних кількох днів», - заявив Джонсон.

Він додав, що відносини Лондона та Москви ще потребують вдосконалення, і він на це сподівається, але «нині вони розчаровують з точки зору Великої Британії».

Як повідомляв Укрінформ, зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

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Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен назвав запланований саміт у Женеві «тестом» для Путіна – чи погодиться той на пропозиції США щодо стабільної й передбачуваної взаємодії.

 Фото: АА

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