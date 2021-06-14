Байден пояснив, чому не проведе з Путіним спільну пресконференцію

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним в Женеві, оскільки не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

"Я завжди вважав - і я не хочу сказати, що преса не повинна знати - але це не змагання про те, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити один одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав зрозуміти, які умови для поліпшення відносин з Росією", - сказав Байден.

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На його думку, що найкращий спосіб впоратися з цим - це зустрітися удвох, щоб обговорити це.

"Я знаю, що ви не маєте сумніву в тому, що я буду дуже відвертим з ним з приводу наших побоювань, і я роз'ясню свою думку про те, чим закінчилася ця зустріч, і він прояснить зі своєї точки зору, як вона пройшла. Я не хочу, щоб мене відволікало те, що вони потиснули один одному руки, хто найбільше розмовляв і все інше", - додав президент США.

Як повідомляв Укрінформ, раніше стало відомо, що президенти США та РФ не проводитимуть спільну пресконференцію за результатами їхнього саміту в Женеві 16 червня.

Замість цього очікується, що Байден після зустрічі з Путіним проведе особисту пресконференцію.

Раніше міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що зустріч президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться на віллі Ла Гранж поблизу Женевського озера 16 червня.

Фото: Michael Reynolds/EPA/Bloomberg