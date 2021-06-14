Путін заявляє, що Україна сама «постійно» нагромаджує війська біля кордону та в зоні ООС

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Україна «постійно» нагромаджує війська поблизу російсько-українського кодону та в зоні ООС.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у інтерв’ю телеканалу NBC News.

Відповідаючи на запитання щодо російських військ на кодоні, Путін сказав: «Послухайте… Сама Україна постійно продовжує це робити - привозити особовий склад і військову техніку в зону конфлікту на південному сході України, на Донбасі».

За його словами, РФ проводила навчання на своїй території, «і не тільки на півдні Російської Федерації, а й на Далекому Сході, і на півночі, в Арктиці». Нібито в цей самий час США проводили військові навчання на Алясці, «у безпосередній близькості» від російських кодонів, додав він.

«І ви перетнули океан, доставили тисячі людей, тисячі одиниць військової техніки до наших кордонів (у Європу. – ред.), й усе ще вірите, що ми діємо агресивно, а ви чомусь не дієте агресивно. Ви тільки подивіться на це», - сказав він.

Путін також звинуватив НАТО в розширенні на схід.

«За часів СРСР Горбачов отримав обіцянку, що розширення НАТО на схід не буде. Де ця обіцянка? - сказав він. - Але який сенс розширювати НАТО на схід і наближати цю інфраструктуру до наших кордонів?» За його словами, Росія не становить жодної загрози для США та європейських країн.

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На запитання, чи не збирається він послати російські війська далі на українську територію, Путін не дав чіткої відповіді, однак непрямо заперечив це.

«Послухайте, хіба ми казали, що збираємося кудись направляти наші збройні формування? Ми проводили військові навчання на нашій території. Хіба це незрозуміло?» - заявив він.

Як повідомлялося, на початку квітня Російська Федерація перекинула велику кількість військ і озброєння до кордону з Україною і на тимчасово окуповані території. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародної спільноти.

Пізніше російська сторона заявила про завершення "навчань" і відведення військ. Попри ці заяви, російські військовослужбовці та важке озброєння залишаються поблизу кордонів України й в тимчасово окупованому Криму. Це стосується, зокрема, Воронезької області, що межує з Україною.

Фото: АА