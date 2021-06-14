Росія проводить навчання з бомбардувальниками біля кордонів України

У Воронезькій області РФ Ленінградська армія ВПС і ППО почала тактичне навчання, в якому задіяні бомбардувальники Су-34 і далекі перехоплювачі МіГ-31БМ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Західний військовий округ (ЗВО) РФ.

Зазначається, що в ході навчання Су-34 проводитимуть ракетно-бомбові удари на полігоні ЗВО. Також будуть здійснені вильоти бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях, у ході яких буде відпрацьовуватися ураження наземних цілей. Всього в навчанні візьме участь близько 20 авіаційних екіпажів.

Як повідомлялося, на початку квітня Російська Федерація перекинула велику кількість військ і озброєння до кордону з Україною і на тимчасово окуповані території. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародної спільноти.

Пізніше російська сторона заявила про завершення "навчань" і відведення військ. Незважаючи на ці заяви, російські військовослужбовці і важке озброєння залишаються поблизу кордонів України і в тимчасово окупованому Криму. Це стосується, зокрема, Воронезької області, що межує з Україною.

Фото: vpk-news.ru