Росія проводить навчання з бомбардувальниками біля кордонів України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Західний військовий округ (ЗВО) РФ.
Зазначається, що в ході навчання Су-34 проводитимуть ракетно-бомбові удари на полігоні ЗВО. Також будуть здійснені вильоти бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях, у ході яких буде відпрацьовуватися ураження наземних цілей. Всього в навчанні візьме участь близько 20 авіаційних екіпажів.
Як повідомлялося, на початку квітня Російська Федерація перекинула велику кількість військ і озброєння до кордону з Україною і на тимчасово окуповані території. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародної спільноти.
Пізніше російська сторона заявила про завершення "навчань" і відведення військ. Незважаючи на ці заяви, російські військовослужбовці і важке озброєння залишаються поблизу кордонів України і в тимчасово окупованому Криму. Це стосується, зокрема, Воронезької області, що межує з Україною.
Фото: vpk-news.ru