Джонсон – Зеленському: На саміті НАТО обговорять дії Росії на кордоні з Україною

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові в понеділок пообіцяв Президентові України Володимиру Зеленському обговорити на саміті НАТО дестабілізуючі дії Росії на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт британського уряду.

Як зазначається, Джонсон і Зеленський обговорили дестабілізуючі дії Росії на українському кордоні. Британський прем'єр-міністр підтвердив прихильність Лондона підтримці територіальної цілісності України.

Джонсон сказав, що заявить про стурбованість ситуацією на сьогоднішньому саміті НАТО, і зазначив, що країни G7 проявили єдність в підтримці України під час дискусій, що відбулися в минулі вихідні, повідомив офіційний представник канцелярії прем'єр-міністра.

За його словами, Джонсон підкреслив, що члени НАТО несуть відповідальність за підтримку обороноздатності України, і вказав на важливість місії ORBITAL з навчання українських військових інструкторами Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня у Брюсселі стартує саміт НАТО, який розгляне подальші шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та оборонної спроможності союзників, а також перспективи розвитку Альянсу на наступне десятиліття. Цей одноденний саміт не передбачає залучення країн-союзниць. Як очікується, союзники по Альянсу підтвердять політику «відкритих дверей», але не розглядатимуть питання щодо надання Плану дій щодо членства для України і Грузії, оскільки навколо цього питання на цей час серед союзників немає консенсусу.