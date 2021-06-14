Віцеспікерка сказала, чого Рада очікує від саміту НАТО

Верховна Рада очікує від саміту НАТО чіткої позиції щодо підтримки євроатлантичних прагнень України.

Про це заявила заступниця Голови ВР Олена Кондратюк на засіданні Погоджувальної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Віцеспікер подякувала керівництву Литви, Естонії та Латвії, які домовилися про єдину позицію щодо підтримки партнерів-аспірантів - України та Грузії - на шляху до НАТО.

"Верховна Рада також очікує від саміту НАТО в Брюсселі чіткої позиції та заяв щодо підтримки євроатлантичних прагнень України та посилення політики відкритих дверей. Але ми всі з вами розуміємо, що таких заяв уже замало і потрібні для України рішучі та реальні кроки, які б продемонстрували відданість НАТО тим принципам і обіцянкам, які були дані 13 років тому на Бухарестському саміті”, - заявила Кондратюк.

На її переконання, Україна відповідає критеріям надання Плану дій щодо членства.

“Ми готові стати до реалізації Плану дій в разі ухвалення такого рішення”, - додала віцеспікерка.

За її словами, існує лише одне питання: коли ми будемо в НАТО і що ще мають зробити ключові провідні державні інституції (Верховна Рада, Президент, уряд) для прискорення євроатлантичної інтеграції України.

“На мою думку, наш парламент має достатньо експертних знань, щоб законодавчо підтримати всі необхідні для євроатлантичної інтеграції України зміни. Сподіваюся, що ми спільними зусиллями... за участю всіх профільних комітетів Верховної Ради України до кінця 2021 року зможемо повністю ухвалити 5 базових законів євроатлантичного пакету”, - заявила Кондратюк.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО Балтійські країни провели консультації та узгодили позицію про необхідність сильнішої підтримки України та Грузії.

Саміт НАТО проходить 14 червня у Брюсселі.