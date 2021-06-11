Співпраця України та НАТО буде посилена найближчим часом - спецпредставник генсека

Співпраця України з Північноатлантичним альянсом буде посилена найближчими місяцями, оскільки партнери з НАТО готові до ще тіснішої співпраці.

Про це заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних відносин і безпекової політики, спеціальний представник генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай у зверненні від імені генсека Альянсу Єнса Столтенберга до молодіжного Київського безпекового форуму, заснованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», передає Укрінформ з посиланням на організаторів заходу.

«Двері НАТО залишаються відкритими. Партнери вірні рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО», - наголосив він, висловивши очікування, що лідери НАТО «чітко заявлять про цей принцип на саміті наступного тижня».

Натомість Аппатурай зазначив, що до членства в НАТО немає короткого шляху.

«Кожен потенційний член Альянсу має провести широкий комплекс реформ не лише у сфері безпеки та оборони, а й щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації. Це те, чого українці всіх поколінь чекають від лідерів держави», - сказав він.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО додав, що реформи зроблять Україну більш стійкою, процвітаючою, стабільною та наблизять до НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО 2008 року було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні про надання ПДЧ для обох країн.

У червні 2020 року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.