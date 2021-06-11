У НАТО підтвердили, що обіцянка про членство України в Альянсі залишається чинною

Згода країн-членів НАТО з тим, що Україна повинна приєднатися до Північноатлантичного альянсу, залишається чинною.

Про це заявив глава Представництва НАТО в Україні Олександр Вінников під час молодіжного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», передає Укрінформ з посиланням на організаторів заходу.

«Згоду членів НАТО з тим, що Україна та Грузія увійдуть до Альянсу, було підтверджено на цілому ряді різних самітів, і буде підтверджено на наступному саміті в понеділок, тому що політика відкритих дверей залишається в силі й продовжує приносити результати: як ви знаєте, протягом останніх років до Альянсу приєдналися Чорногорія та Північна Македонія», – сказав він.

При цьому Вінников нагадав, що торік НАТО надало Україні статус партнера з розширеними можливостями, і це є визнанням значного внеску України в євроатлантичну безпеку.

«Рівень взаємодії України з Альянсом з 2014 року як на політичному, так і в плані практичної роботи є безпрецедентним. Члени Альянсу непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів», – наголосив глава Представництва НАТО в Україні.

Це, підкреслив він, означає, що НАТО не визнає і не визнаватиме анексії Криму, неодноразово засуджував продовження російської агресії на сході України та продовжує закликати Росію вивести свої війська, озброєння та припинити надавати підтримку бойовикам.

Своєю чергою державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс також заявила, що Україна і Грузія повинні стати повноправними членами Північноатлантичного альянсу і для цього отримати План дій щодо членства.

«Як головна світова організація з колективної безпеки демократичних держав, НАТО неминуче повинна включити Україну та Грузію, а для цього - підтримати План дій щодо членства України та Грузії», - наголосила вона.

«Хочу ще раз запевнити: ті з нас, хто укладав декларацію Бухарестського саміту НАТО, залишаються на цих позиціях», - підкреслила Райс.

Вона відзначила мужність українців, які захищають територіальну цілісність своєї країни від агресії Росії. «Світ ніколи не забуде того, що відбулося в Криму, і те, що триває на сході України», - сказала колишній держсекретар США.

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Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО 2008 року було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні про надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна та Грузія отримали пораду продовжувати реформи та очікувати на «потрібний» політичний момент.

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.

Фото: Emerging Europe