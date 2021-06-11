Стефанчук розраховує на допомогу Польщі та Литви у питанні отримання ПДЧ у НАТО

Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із віцемаршалком Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та віцеспікером Сеймаса Литви Паулісом Саударгасом обговорили перспективи посилення тристоронньої співпраці в парламентському вимірі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Стефанчук подякував представникам Польщі та Литви за відвідання Сходу України та швидку реакцію на концентрацію російських військ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Він також відзначив успішну діяльність «Люблінського трикутника» — тристороннього співробітництва України, Литви та Польщі.

«Говорячи про міжпарламентську співпрацю, бачу важливим зосередити свої зусилля на таких питаннях, як формування ширшої коаліції країн для стримування російської агресії; збереження санкційного тиску на РФ, концентрація на питаннях практичного виміру курсу України в ЄС і НАТО. Розраховую на залучення Польщею й Литвою інструментарію впливів у рамках Північноатлантичного альянсу, у тому числі й Парламентської асамблеї НАТО на користь отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО», — зазначив Перший заступник Голови Верховної Ради України.

Стефанчук подякував польській та литовській сторонам за повідомлений намір бути представленими на найвищому — президентському рівні 23–24 серпня 2021 року на саміті «Кримська платформа» та святкуваннях із нагоди 30-ї річниці відновлення Незалежності України.

Він додав, що високо цінує визнання Литовським Сеймасом депортації радянською владою кримських татар геноцидом.

За його словами, співпраця України з Польщею й Литвою є важливою й у рамках міжнародних організацій.

«Українська сторона вітає головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році. Ми просимо польську сторону, щоб питання російської агресії проти України та звільнення окупованих Росією територій України було постійно на порядку денному польського головування в ОБСЄ», — зазначив Стефанчук.

Також Стефанчук наголосив на важливості взаємодії країн у питаннях енергетичної безпеки. За його словами, важливо об’єднати зусилля, щоб не допустити реалізацію проєкту «Північний потік-2», що є небезпечним для європейського континенту.

Віцемаршалок Сейму Польщі закцентувала на необхідності наповнити формат «Люблінського трикутника» конкретними діями. Зокрема, вона зазначила, що треба зробити все можливе, аби звільнити сотні осіб, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та в Росії. Госєвська запропонувала восени в Польщі організувати конференцію, яка буде присвячена гуманітарній ситуації на окупованих Російською Федерацією територіях. Також повідомила про готовність долучитися до діяльності «Кримської платформи».

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Віцеспікер Сеймасу Литовської Республіки висловив свою підтримку та готовність надалі підтримувати співпрацю з Україною, разом протидіяти спільним проблемам. Йдеться про підтримку Литвою членства України в НАТО, посилення санкцій проти Росії та Білорусії тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук та депутат Бундестагу Німеччини Йоганн Заатгофф обговорили перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України.