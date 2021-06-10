Україна прийняла більше стандартів НАТО, ніж 10 країн Альянсу - експерт
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент аналітичного фонду «Потомак» (The Potomac Foundation), експерт з питань оборонної стратегії та національної безпеки Філіп Карбер.
«Українські Збройні сили найсильніші в Європі. Вони адаптували та прийняли більше стандартів НАТО та процедур, ніж десять країн разом узяті, які останніми приєднались до НАТО. Для розуміння внеску в безпеку НАТО: українські Збройні сили є чисельнішими й більш боєздатними, ніж об’єднані Збройні сили згаданих десяти країн», - сказав Карбер.
На його думку, вже досить «гратись у закулісні ігри» в НАТО і слід публічно заявити, що Україна має бути повноправним членом Альянсу.
Як повідомлялось, Україна станом на початок року впровадила 292 стандарти і документи НАТО.