Україна могла б запропонувати США використання війскових баз в обмін на ленд-ліз – Карбер

Україна могла б запропонувати США використання війскових баз в обмін на ленд-ліз – Карбер

Укрінформ
США потребують присутності своїх Повітряних сил в Чорноморському регіоні у зв’язку з мілітаризацією та агресивною політикою Російської Федерації, тому можливість використання інфраструктури та військових баз Повітряних сил ЗСУ американськими колегами для моніторингу ситуації дозволила б говорити про ленд-ліз для України з боку США.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент аналітичного фонду «Потомак» (The Potomac Foundation), експерт з питань оборонної стратегії та національної безпеки Філіп Карбер.

«У зв’язку з агресивною поведінкою РФ у регіоні, особливо з тим, що стосується мілітаризації Чорноморського регіону, США та НАТО потребують присутності Повітряних сил у цьому регіоні. І з цієї точки зору українські бази, аеродроми, які використовуються Повітряними силами ЗС України, є вкрай важливими для такої повітряної присутності. Особливо у зв’язку з прикрим розвитком подій у Білорусі, коли ми розуміємо, що Білорусь стає частиною РФ, і відтак – російським кинджалом, спрямованим у серце Варшави. Ми розуміємо, що Сполучені Штати потребують також військово-повітряної присутності на протяжності всього кордону щонайменше для того, щоб здійснювати постійний моніторинг ситуації й мати можливості для раннього виявлення і попередження військових загроз», - наголосив Карбер.

Водночас він підкреслив, що коли говорить про українські аеродроми та бази, які можуть використовуватись Військово-повітряними силами США, мова, звичайно, не йде про постійне їх розміщення на території України.

«Мова йде про те, що українська військово-повітряна інфраструктура має бути розвинена і здатна приймати при потребі літаки американських Збройних сил, у тому числі для проведення тимчасових польотів з метою проведення повітряної розвідки, оцінки ситуації.

По суті те, що Україна може запропонувати – це використання Сполученими Штатами повітряного простору України та інфраструктури ВПС ЗСУ для такого спільного патрулювання», - пояснив експерт.

Відповідаючи на питання, що Україна могла б отримати натомість, Карбер зазначив, що йдеться про можливий ленд-ліз та поставки в Україну літаків F-15 (McDonnell Douglas F-15 Eagle – ред.), F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon – ред.), А-10 (Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II – ред.), бойових вертольотів АН-64 (McDonnell Douglas AH-64 Apache,«Апач» - ред.), адже зараз ВПС США проводять заміну значної кількості літаків, які знаходяться в чудовому технічному стані, мають ще достатню кількість льотних годин, але будуть відправлені на консервацію.

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Крім того, експерт вважає, що Україна потребує й американського зенітного ракетного комплексу Patriot.

«Якщо у США з’являються потенційні можливості для використання інфраструктури Повітряних сил ЗС України, тоді виникає потреба у захисті такої інфраструктури. В такому випадку США могли б забезпечити такий протиракетний захист.», - вважає Карбер.

Він відзначив важливість України з точки зору глобальної безпеки та нагадав про відповідальність США, які «втягнули Україну в Будапештський формат», в результаті чого вона втратила статус ядерної держави.

«Звичайно, США мають нести відповідальність за той стан, який є з безпекою в Україні», - резюмував експерт.

Аналітик вважає, що Україна повинна офіційно стати стратегічним партнером США, а не «головним союзником поза НАТО», оскільки цей статус дозволив би забезпечити військову допомогу Україні. Сильна Україна потрібна для того, аби стабілізувати Східну Європу, резюмував Карбер.

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