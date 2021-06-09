Половина країн НАТО прихильно ставиться до надання Україні ПДЧ - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що половина країн-членів НАТО прихильно ставиться до надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це вона заявила під час пресконференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія", передає кореспондент Укрінформу.

"Перед самітом НАТО я хочу подякувати майже половині країн Альянсу, які підтримують надання Україні ПДЧ. Я сподіваюся, що це рішення буде ухвалено... Можу підтвердити, що, фактично, половина країн Альянсу прихильно ставиться до такого рішення", - зазначила Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністр переконана, що зараз найважливіше — мобілізувати політичну єдність всередині Альянсу для отримання рішення щодо України. Зважаючи на це, вона зауважила, що Україна веде дискусії з Угорщиною, а саме з питань нацменшин, США, країнами Балтії, Польщєю та іншими країнами Альянсу.

"Найближчим часом НАТО затвердить стратегію розвитку на 10 років, до 2020 року, і принципова позиція України полягає в тому, щоб у цьому документі була чітка ясність щодо цього питання", - наголошує вона.

Стефанішина завернула увагу на вплив Росії на НАТО і небажання деяких країн "дратувати Росію", однак вона вважає, що Україні не варто очікувати на зміни всередині Росії на шляху до членства в Альянсі.

"Мій основний меседж полягає в тому, що ми не маємо чекати цих змін (керівництва Росії — ред.). Ми маємо бути готові до будь-яких змін у будь-який час, і членство України в НАТО — це один з таких елементів прискорення трансформації в самій Російській Федерації", - переконана віцепрем’єр-міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні Стефанішина поінформувала, що НАТО продовжує дотримуватися політики «відкритих дверей» та продовжує підтримувати Україну в реформах сектору безпеки й оборони, але рішення про ПДЧ для України навряд чи прийматиметься під час саміту.

Черговий саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі.