Туреччина підтримує Україну у прагненні досягти прогресу на шляху до НАТО

Туреччина підтримує прагнення України щодо набуття статусу кандидата та подальшого постійного членства в НАТО, незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, не визнає анексії Криму Росією.

Про це йшлося на зустрічі української делегації на чолі з керівником постійної делегації ВР у ПАРЄ Марією Мезенцевою з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє власкор Укрінформу.

«Було проведено плідні переговори. Наша зустріч пройшла незадовго до саміту НАТО, тому мова йшла як в загальному про перспективу набуття Україною членства в Альянсі, так і конкретно по тексту комюніке, текст якого буде прийнято за результатами майбутньої зустрічі в Брюсселі», - сказала Марія Мезенцева, спілкуючись з українськими журналістами за результатами зустрічі.

Як наголосила керівниця постійної делегації ВР України у ПАРЄ, турецька сторона під час зустрічі висловила підтримку прагнення України набути статусу кандидата на вступ та подальшого постійного членства в Альянсі.

Міністр закордонних справ Туреччини в ході зустрічі підкреслив незмінність позицій щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, невизнання окупації Кримського півострова Росією.

У ході зустрічі сторони обмінялися дружніми подяками щодо роботи в ПАРЄ.

«Ми подякували за підтримку кримського файлу, який нарешті в якості резолюції, з поправками, буде проголосовано в червні місяці, на сесії ПАРЄ», - сказала Мезенцева.

За її словами, постійна делегація ВР України в ПАРЄ в рамках червневої сесії проведе акцію, яка буде присвячена політичним в’язням, яких в Криму більше ніж 150, зниклим безвісти, тих, кого безпідставно переслідують за звинуваченнями в тероризмі.

«Це буде акція з реальними кейсами, прізвищами, історіями. Деякі з наших колег будуть долучатися до т.зв. проєкту шефства над в’язнями, опікуватися конкретними кейсами та справами», - сказала депутатка.

У ході зустрічі йшлося про співпрацю в оборонній сфері, аерокосмічній галузі, виробництві полімерних матеріалів, технологічній сфері, кораблебудуванні. Було озвучене бажання посилювати співпрацю в хімічній галузі, ядерній фізиці; у сферах цифрової та кібербезпеки, які наразі є пріоритетом у порядку денному ПАРЄ.

Окрему увагу було приділено покращенню інвестиційного клімату, враховуючи велику кількість турецьких компаній, які успішно працюють в Україні, зокрема, у сфері будівництва житла, беруть участь у державній програмі «Велике будівництво».

Спілкуючись із журналістами за результатами зустрічі, Мезенцева відзначила власну ініціативу міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу щодо оздоровлення дітей, батьки яких загинули або були поранені в зоні АТО/ССО. У рамках цієї ініціативи вже було оздоровлено більше тисячі дітей з України.

Як повідомлялося, 7-8 червня українська делегація на чолі з керівницею постійної делегації ВР у ПАРЄ Марією Мезенцевою відвідала Туреччину з робочим візитом. У складі української делегації до Анкари з робочим візитом приїхали члени Постійної делегації Леся Забуранна, Сергій Кальченко та заступник члена Постійної делегації Павло Сушко.

Літня сесія ПАРЄ пройде в Страсбурзі 21-25 червня.