Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО - Блінкен

Сполучені Штати підтримують членство України в НАТО, і на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у Комітеті із закордонних справ Сенату, передає Укрінформ.

«Ми підтримуємо членство України в НАТО. І на сьогодні в неї є всі необхідні інструменти для подальшого просування в цьому напрямку. Відколи створено план дій щодо членства в НАТО, було розроблено низку інших дуже важливих інструментів, покликаних допомогти країнам підготуватися до можливого членства, включаючи щорічну програму, від якої, за нашою оцінкою, Україна тільки виграє», - сказав він.

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За словами Блінкена, США працюють з Україною «практично на щоденній основі». Щодо плану потрібен повний консенсус з іншими членами НАТО, додав він, зауваживши: «Гадаю, зараз деякі країни підтримують це меншою мірою, ніж інші, але незалежно від плану, в України є інструменти, необхідні для просування вперед, щоб бути готовою до членства в майбутньому».

Блінкен також наголосив на важливості формування в Україні ефективної системи боротьби з корупцією.

«Ми також повинні бачити від України постійний прогрес на цьому рівні, - сказав він. - І, звичайно, він уже є».

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім у липні.