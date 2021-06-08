В НАТО запевнили, що врахують роль України та Грузії у системі чорноморської безпеки

На саміті НАТО, що відбудеться у Брюсселі 14 червня, буде підтверджено політику відкритих дверей та розглядатиметься роль таких партнерів, як Україна і Грузія, у системі чорноморської безпеки.

Про це заступник помічника генерального секретаря НАТО у політичних справах та політиці безпеки, спеціальний представник генерального секретаря НАТО щодо Кавказу та Центральної Азії Джеймс Апатурай під час інтернет-конференції «Партнерство НАТО-Грузія: 13 років залучення без одруження», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«НАТО віддане рішенням Бухареста. Якщо подивитися на комюніке щодо саміту, там буде дуже чіткий месидж, що НАТО продовжує політику відкритих дверей. Ми довели готовність дотримуватися такої політики. Ми щойно прийняли Північну Македонію, до цього - Чорногорію. В обох випадках росіянам це не подобалося, але ми це зробили… Ми дотримуємося зобов’язань, які взяли у 2008 році», - сказав Апатурай.

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За його словами, зараз немає консенсусу щодо ПДЧ, при цьому Грузія "має всі практичні інструменти, які є необхідними для підготовки до членства".

«Тепер ми маємо новий напрямок співробітництва, який пов'язаний з чорноморською безпекою. Ми посилюємо обмін інформацією, проводимо більше морських та авіаційних патрулювань, більше підтримки береговій охороні Грузії, щоб вони могли краще обороняти своє узбережжя. Ми робимо те саме щодо України. Ми маємо політичні консультації високого рівня з Грузією та Україною щодо чорноморської безпеки. Тож актуальність цього великого напрямку роботи зараз зростає, тому що зростає російська військова присутність в Чорному морі. Але все це означає, що ми наближаємося одне до одного», - додав представник Альянсу.

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За його словами, ще одним ключовим напрямком, який обговорять під час саміту в Брюсселі лідери країн НАТО, стане визнання того, що світ входить у еру стратегічного суперництва і змагання між демократичним світом і автократичним.

«Це означає захист нашої фізичної безпеки, наших цінностей, систем та норм, посилення співпраці в межах інших міжнародних структур, таких як ООН, Міжнародний союз електрозв'язку, організації із захисту прав людини. НАТО і ЄС будуть активнішими в роботі з партнерами, які поділяють наші цінності, які близькі нам за переконаннями, щоб захистити нашу систему проти інших цінностей, які ми не поділяємо. Це означає не лише фізичний захист, а й здатність діяти разом», - наголосив Апатурай.

Він додав, що Грузія "великою мірою вже є частиною цієї спільноти, включаючи її статус партнера НАТО із розширеними можливостями".

Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році було прийняте рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Водночас серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні щодо надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна і Грузія отримали пораду продовжувати реформи та очікувати на «вірний» політичний момент.

Україна набула статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.