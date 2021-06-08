Українці Європи закликали Столтенберга прискорити надання Україні ПДЧ у НАТО

Європейський конгрес українців, штаб-квартира якого розташована у Празі, надіслав звернення до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга із закликом прискорити надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі під час міністерської зустрічі Північноатлантичної ради у грудні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Чехії.

У зверненні наголошується, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Європі через дезінформаційні кампанії та акти агресії в членських країнах НАТО, зокрема, в Чехії та Болгарії.

«Враховуючи зростання безпекової загрози з боку Росії, Європейський конгрес українців приєднується до заклику Бухарестської дев’ятки посилити присутність НАТО в Східній Європі та зміцнити безпеку Чорноморського регіону. Чітка підтримка України у формі надання ПДЧ допоможе стримати подальше розгортання російської агресії», – ідеться в листі за підписом Богдана Райчинця, голови ГО «Українська ініціатива в Чеській Республіці».

Європейський конгрес українців позиціонує себе як міжнародна координаційна організація, що представляє інтереси українців у Європі.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО-2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання Плану дій щодо членства, на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року.