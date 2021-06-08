Українці Європи закликали Столтенберга прискорити надання Україні ПДЧ у НАТО

Українці Європи закликали Столтенберга прискорити надання Україні ПДЧ у НАТО

Документ
Укрінформ
Європейський конгрес українців, штаб-квартира якого розташована у Празі, надіслав звернення до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга із закликом прискорити надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі під час міністерської зустрічі Північноатлантичної ради у грудні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Чехії.

У зверненні наголошується, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Європі через дезінформаційні кампанії та акти агресії в членських країнах НАТО, зокрема, в Чехії та Болгарії.

«Враховуючи зростання безпекової загрози з боку Росії, Європейський конгрес українців приєднується до заклику Бухарестської дев’ятки посилити присутність НАТО в Східній Європі та зміцнити безпеку Чорноморського регіону. Чітка підтримка України у формі надання ПДЧ допоможе стримати подальше розгортання російської агресії», – ідеться в листі за підписом Богдана Райчинця, голови ГО «Українська ініціатива в Чеській Республіці».

Європейський конгрес українців позиціонує себе як міжнародна координаційна організація, що представляє інтереси українців у Європі.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО-2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання Плану дій щодо членства, на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-