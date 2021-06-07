Україна чекає від НАТО термінів виконання «бухарестської» обіцянки - Стефанішина

НАТО має дати чітку відповідь Україні та Грузії щодо того, коли Альянс виконає дану на Бухарестському саміті обіцянку стосовно членства обох країн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

Вона акцентувала, що, як зазначається в декларації Бухарестського саміту НАТО, Україна і Грузія стануть членами Альянсу.

«Бухарестський саміт був історичною подією, і нам тепер потрібні історичні відповіді. Нам дуже важливо порушувати питання щодо приєднання України до НАТО не тільки в контексті найближчого саміту. Фактично ми не чуємо відповіді, коли це може статися… Політика відкритих дверей у стратегії НАТО-2030 повинна бути новою. І найбільшою помилкою, яку може зробити Альянс, - це не дати чіткої відповіді Україні та Грузії на це питання», - сказала Стефанішина.

Вона зауважила, що лідери та громадяни України понад десять років терпляче чекали цієї відповіді, «проте ми зрозуміли, що тиша – це непідходяща стратегія».

Віцепрем’єрка запевнила, що Україна буде продовжувати іти шляхом впровадження реформ, але на наступному після червневого саміті НАТО, який відбудеться цього року, «нам потрібно почути відповіді».

Як повідомлялося, під час бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати виконання ПДЧ.

Питання щодо членства України в НАТО стало предметом активного громадського обговорення на фоні агресивної політики та риторики Російської Федерації стосовно України та значної концентрації російських військ на кордонах з Україною та на тимчасово окупованих територіях.

Черговий саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі.