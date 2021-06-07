Питання вступу України до НАТО треба вирішувати негайно – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про вступ до НАТО потрібно вирішити негайно, оскільки країна знаходиться у небезпеці.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає Укрінформ.

«Я думаю, що якщо нам раді в НАТО, якщо вони справді хочуть бачити нас членом, то немає сенсу дивитися в бінокль, у якесь віддалене майбутнє і обговорювати це майбутнє. Це питання має бути вирішене негайно. Зараз нам загрожує небезпека, зараз поставлена на карту наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога», - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна вже могла б отримати План дій щодо членства в НАТО. І хоча цей план - «ще не членство», але це вже «бачення України як частини альянсу в осяжному майбутньому».

Зеленський зазначив, що все ще вірить, що Україна вступить в НАТО, однак, за його словами, все більше українців «не вірять в це так сильно, як раніше».

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу 14 червня, і розраховує на потужні меседжі для нашої країни.