Запрошення Зеленського виступити на саміті НАТО стало б свідченням підтримки – Резніков

Запрошення Президента Володимира Зеленського до щодо протистояння російській агресії на саміті НАТО могло б стати потужним сигналом міжнародної підтримки не лише України, але всієї системи європейської безпеки.

Таке переконання у четвер під час виступу на круглому столі під егідою Центру європейської політики (EPC) висловив віцепрем’єр-міністр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, яка лінія поведінки «великого» Заходу по відношенню до Росії та до її агресивної поведінки могла б влаштувати Україну.

«Сьогодні ми реально боремось проти російської агресії, яка триває, ні, не на сході України, а на сході Європи. Українці платять своєю кров’ю за цю безпеку всієї Європи. На саміті (НАТО – ред.) 14 червня відбудеться розмова щодо викликів та агресії з боку Російської Федерації. Я переконаний, що в разі ініціативи з боку країн-учасників НАТО, які одночасно є членами ЄС, запропонувати виступити Президенту України Зеленському з доповіддю, з брифінгом - нехай на 15 хвилин перед учасниками саміту, - це буде очевидний знак всьому світові, що Росія протистоїть цивілізованому альянсу НАТО і цивілізованому альянсу ЄС, що вони стоять на боці України, і це не просто декларації, а реальні кроки», - наголосив Резніков.

Він уточнив, що більшість країн НАТО і ЄС входять до обох цих організацій, тож від позиції національних урядів цих країн великою мірою залежить і позиція обох інституцій, тож між ними не повинно бути жодних «подвійних стандартів», у тому числі у ставленні до України.

«НАТО не є суто військовим альянсом, він об’єднує країни з набагато більш широким колом спільних інтересів. Україна не є країною, яка проситься. До нас не мають ставитися з позицій благодійності, ми є ваш партнер і ваш сусід. Паралельно (таке запрошення - ред.) могло б дати серйозний сигнал українцям, які потребують визначеності. Ми не просимо, але очікуємо на визначеність. Ми дорослішаємо, і хотіли б бачити до себе рівне ставлення», - додав Резніков.

Як повідомлялося, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на якому будуть розглянуті шляхи зміцнення трансатлантичного партнерства та розвитку НАТО на наступні 10 років. Участь країн-партнерів НАТО у цьому саміті не передбачена.