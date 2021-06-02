Для НАТО зараз найкращий момент підтримати Україну – Стефанішина

Сигнал від НАТО стосовно підтвердження політики відкритих дверей для України та представлення сильного аргументу щодо того, що Росія не матиме голосу в Альянсі, нині як ніколи актуальний для Києва.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у Бухаресті під час безпекового форуму Atlantic-Black Sea Security Forum 2021, організованого Інститутом Аспена в Румунії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сигнал щодо політики відкритих дверей та майбутньої концепції політики відкритих дверей, який буде презентований на саміті (у Брюсселі 14 червня – ред.), - це буде відповіддю від партнерів, яку ми шукаємо. Відповідь, яку ми розраховуємо бачити в цьому документі, не лише ПДЧ, але також представлення сильного аргументу щодо того, що Росія все-ще не має сильного голосу в НАТО», - заявила Стефанішина.

За її словами, «зараз через тринадцять років після саміту в Бухаресті настав час побачити, як матеріалізувати рішення про підтримку заявки України на членство в НАТО».

Вона додала, що «наша країна вважає, що цей самий політичний та історичний момент настав, він якраз зараз».

Віцепрем’єр наголосила, що для Альянсу важливо підтримати Україну напередодні прийняття нової стратегічної концепції НАТО-2030, яка визначатиме майбутнє Альянсу на наступне десятиріччя, адже минула концепція, закономірно, по часу не враховувала російської агресії на території України.

«Зараз нова стратегія без відповіді на ці основні питання не буде стратегією, на наш погляд», - заявила Стефанішина.

Вона додала, що попри те, що розширення НАТО є довготривалим процесом, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде «найкращою відповіддю автократичному та тоталітарному режиму (РФ - ред.)».

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО-2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання Плану дій щодо членства, на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Разом з цим порядок денний зустрічі НАТО на вищому рівні у червні поточного року не передбачає проведення зустрічей з країнами партнерами або розгляду питання щодо надання ПДЧ країнам-аспірантам.