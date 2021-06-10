Підтвердження у рішеннях саміту НАТО політики «відкритих дверей» важливе для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

"Глава держави висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування....Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Президент України подякував генеральному секретарю за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Крім того, Зеленський поінформував генсека НАТО про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

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Президент також розповів Столтенбергу про реформи у сфері безпеки й оборони та подякував за підтримку НАТО в імплементації цих реформ.

Як повідомляв Укрінформ, під час Бухарестського саміту НАТО 2008 року було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами НАТО, й етапом на цьому шляху має стати План дій щодо членства. Серед країн НАТО досі немає консенсусу у питанні про надання ПДЧ для обох країн. Натомість Україна та Грузія отримали пораду продовжувати реформи та очікувати на «потрібний» політичний момент.

Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО 12 червня 2020 року.