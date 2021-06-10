Зеленський і глава МЗС Італії обговорили ситуацію на сході України та Nord Stream 2

Президент Володимир Зеленський поінформував міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо про безпекову ситуацію на Сході України та вздовж українських кордонів, а також обговорив з ним загрози від реалізації проєкту “Північний потік-2”.

Зустріч відбулась у Києві, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський, зокрема, наголосив на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, яка відвела лише незначну частину сил і засобів від українських кордонів та продовжує блокувати прогрес у мирному врегулюванні.

«Дякую Італії за підтримку України в багатьох напрямках, передусім суверенітету й територіальної цілісності нашої країни», – сказав Президент.

Зі свого боку Луїджі Ді Майо запевнив у повній підтримці з боку Італії суверенітету й територіальної цілісності України.

Як зазначають в Офісі Президента, під час зустрічі відбувся обмін думками з актуальних питань порядку денного в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема самітів країн «Групи семи» (G7) і НАТО.

Зеленський зазначив, що реалізація проєкту «Північний потік – 2» є насамперед безпековим викликом для України та Європи.

«В інтересах енергетичної безпеки Європи не допустити запуску «Північного потоку-2», – переконаний глава Української держави.

Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням євроатлантичної та європейської інтеграції України. Президент наголосив на важливості для нашої держави отримання Плану дій щодо членства в НАТО й висловив сподівання на підтримку Італією зусиль України на шляху до Альянсу.

Він запевнив, що Україна віддана проведенню реформ у межах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а чітка європейська перспектива "буде додатковим стимулом для побудови успішної країни”.

Сторони обговорили також розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема участь керівництва Італії в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Глава держави позитивно оцінив динамічний розвиток торгівельно-економічної взаємодії між Україною та Італією.

«Маємо значний потенціал, щоб створити разом нові історії успіху в наших відносинах», – зауважив Зеленський.

Співрозмовники також відзначили важливу роль, яку відіграє українська громада в Італії у зміцненні відносин між країнами.

Луїджі Ді Майо подякував Зеленському за надання важливої допомоги його країні під час боротьби з наслідками пандемії COVID-19 торік.

Своєю чергою Президент України наголосив на важливості міжлюдських зв’язків народів двох країн та необхідності вжиття заходів задля відновлення туризму.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: Офіс Президента