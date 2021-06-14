НАТО сьогодні не назве дати надання ПДЧ для країн-аспірантів – Столтенберг

Лідери країн НАТО, які зустрічаються 14 червня у Брюсселі, як очікується, підтвердять продовження політики «відкритих дверей» Альянсу, проте не назвуть терміни, коли саме країни-аспіранти зможуть отримати План дій щодо членства в НАТО.

Про це під час виступу на Брюссельському форумі в рамках Фонду Маршалла, який сьогодні повністю присвячений саміту НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так він відповів на запитання від аудиторії щодо того, чи зможе така країна-аспірант як Грузія отримати ПДЧ найближчим часом.

«Я очікую, що союзники по НАТО підтвердять сьогодні рішення, які ми приймали до цього, зокрема, на Бухарестському саміті, де ми чітко заявили, що Грузія буде членом. Але ми не надавали жодних дат, і ми не будемо надавати таких дат і сьогодні. Наша увага зосереджена на реформах, на продовженні підтримки Грузії, на вдосконаленні її інституцій у сфері безпеки й оборони», - сказав генсек НАТО.

Він зауважив, що НАТО підтвердило чинність політики «відкритих дверей» протягом кількох минулих років, коли Чорногорія і Північна Македонія приєдналися до Альянсу.

«Ще одне послання – це лише питання для країни-аспіранта, – Грузії, - і 30 союзників, вирішувати питання щодо розширення нашого Альянсу. Росія не має права втручатися у цей процес, це суверенне право кожної країни – вирішувати свій шлях, включаючи організацію власної безпеки та структури, до якої вона прагне приєднатися», - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, Бухарестський саміт Альянсу у 2008 році прийняв рішення, що Україна і Грузія будуть у майбутньому членами НАТО, і кроком до цього має бути виконання ПДЧ. Перед Брюссельським самітом НАТО, який відбувається сьогодні у Брюсселі, Україна і Грузія порушували питання щодо можливості отримання ПДЧ, але союзники по НАТО досі не мають консенсусу навколо цього питання.

Фото: НАТО