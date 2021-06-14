Росія відвела від кордону з Україною лише 12 тисяч військових зі ста тисяч - Кулеба

Росія відвела від кордону з Україною лише близько 12 тисяч військових зі 100 тисяч, тому про дійсне відведення не йдеться.

На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Die Welt, переклад якого опублікований на сайті МЗС, передає Укрінформ.

"Наприкінці квітня вони (Росія - ред.) заявили про відведення військ. Але за весь цей час реально відвели лише близько 12 тисяч військових з понад 100 тисяч, які були стягнуті у квітні. Тому про дійсне відведення не йдеться", - сказав Кулеба.

За його словами, заява Росії про відвід військ була зумовлена різкою реакцією Заходу. Міністр зауважив, що Росія поважає силу, натомість реагує агресивно, щойно відчуває слабкість.

"Усі бачать, що насправді відбувається, та бачать, що Росія є стороною конфлікту. І коли німецькі чи французькі політики не наважуються вголос про це говорити, це мотивує Росію діяти ще агресивніше. Потрібно озвучувати очевидні речі, аби Росія поважала цю позицію та поводила себе відповідним чином", - наголосив Кулеба.

Він також нагадав, що НАТО у 2008 році обіцяло, що Україна та Грузія одного дня стануть членами Альянсу. "Ми хочемо, аби процес, який нам обіцяли 13 років тому, розпочався, навіть якщо він триватиме роками чи десятиліттями", - заявив глава МЗС.

Як повідомлялося, у квітні Росія сконцентрувала на кордоні з Україною понад 100 тис. військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань".

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося лише незначне зменшення кількості російських військ в окупованому Криму, а вздовж кордонів такого скорочення не помітно.