Зеленський заявляє, що Росія затягує зустріч із Путіним

Зазначається, що Президент України сподівається на зустріч із Президентом РФ “задля активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин”.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни", – зазначив Зеленський.

Водночас він розповів, що наразі Росія “повільно відводить” свої війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування значної кількості своїх збройних сил.

"Сьогодні ми, на превеликий жаль, маємо бути готовими до ускладнень у будь-який день. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде «Захід-2021» (спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2021» – ред.)", – додав Президент.

Однак він вважає, що “Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну”.

Також Зеленський наголосив, що енергетичній безпеці України та всієї Європи загрожує проєкт «Північний потік – 2», який, “по суті, є зброєю Росії”.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з "керівниками "ДНР" і "ЛНР".

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що місцем зустрічі може бути якась політично нейтральна країна, але яка саме, наразі невідомо.