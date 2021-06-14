Україна зараз ближча до отримання ПДЧ, ніж будь-коли — Зеленський

Україна сьогодні ближча до отримання Плану дій щодо членства в НАТО, ніж будь-коли.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, переклад якого опубліковано на сайті глави держави.

«Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей», – сказав Зеленський.

На його думку, за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою, але лідери цих держав, як і раніше, часто керуються внутрішніми інтересами.

За словами Президента, західні країни мають усвідомити, що війна на українських кордонах та на тимчасово окупованих територіях України – це також війна в Європі, на якій вмирають українці «за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС».

Тому, на переконання глави держави, західні партнери мають зрозуміти, що підтримка України – це не лише благо для українського народу, це також благо й безпека для їхніх країн.

Він нагадав, що під час нещодавньої телефонної розмови з Президентом США Джо Байденом отримав запрошення відвідати Сполучені Штати наприкінці липня.

Під час зустрічі з американським лідером Зеленський сподівається обговорити питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, економічну підтримку, а також безпекову ситуацію на сході країни.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня президенти України й США Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім у липні цього року.

Фото: ОП