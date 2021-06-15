НАТО послало чіткі сигнали, що продовжить ефективно стримувати Росію – Кулеба

Декларація саміту НАТО містить багато дуже чітких сигналів, що Альянс продовжить ефективно стримувати Росію, в тому числі у Чорноморському регіоні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова на ICTV».

«Ми всі зосереджені на ПДЧ, але сьогодні в декларації саміту НАТО було багато дуже чітких сигналів щодо того, що НАТО продовжить ефективно стримувати Росію, в тому числі у Чорноморському регіоні, який зараз для безпеки євроатлантичного простору є одним з ключових», - сказав Кулеба.

На його переконання, Путін розуміє, що України користується підтримкою міжнародних партнерів, у тому числі США, які мають «багато і помітних, і непомітних інструментів, щоб мотивувати Росію поводитися відповідно і вийти з України».

Глава української дипломатії також зауважив, що підступність Росії всім добре відома, але колективний Захід за всіма параметрами є сильнішим, ніж Росія.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2023 року.

Лідери країн НАТО підтвердили продовження політики відкритих дверей та євроатлантичні прагнення України та Грузії, а також закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.