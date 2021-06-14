Умовою запуску Nord Stream 2 має бути деокупація та енергобезпека України – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що умовою запуску "Північного потоку -2" має бути деокупація українських територій та енергетична безпека України.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Твітер глави МЗС, таку позицію Кулеба озвучив на перемовинах у Берліні 9 червня.

«Північний потік 2» — це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці. Ми проти ПП-2. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз. Таку позицію я висловив на переговорах минулого тижня у Берліні», - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з німецьким колегою Гайко Маасом брифінгу в Берліні 9 червня заявив, що безпекові та економічні гарантії щодо збереження транзиту російського газу територією України після запуску «Північного потоку-2» у разі його добудови мають стати предметом детальних міжнародних перемовин.

Маас своєю чергою поінформував, що німецька сторона попереджала Кремль, що завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» прив’язане до продовження транзиту російського газу територією України.

Фото: МЗС