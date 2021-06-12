Меркель: Важливо, щоб Україна залишалася транзитером газу
Про це Меркель розповіла на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми коротко обговорили тему «Північного потоку 2». Ви знаєте, що ведуться переговори німецьких експертів з американським урядом. Вважаємо, що ми знаходимо добрий шлях… Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу», - заявила канцлер.
За її словами, атмосфера перемовин сприяє співробітництву.
Меркель додала, що у ході бесіди з американським лідером обговорювалася його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також саміт НАТО та ситуацію в Афганістані.
Це перша зустріч Меркель з Байденом після обрання його президентом Сполучених Штатів Америки. Канцлер ФРН збирається з візитом до США 15 липня - як очікується, тема Nord Stream 2 стане однією з основних під час переговорів у Вашингтоні.