Байден і Макрон зустрілися в рамках саміту «Великої сімки»

Байден і Макрон зустрілися в рамках саміту «Великої сімки»

Відео
Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон і лідер США Джо Байден провели офіційну зустріч на полях саміту «Великої сімки», який проходить на півдні Британії.

Відео зустрічі Макрон оприлюднив у Твіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що нам потрібно - це співробітництво: лідерство і партнерство», - окреслив модальність спілкування президент Франції.

Своєю чергою Джо Байден дуже позитивно оцінив спілкування із французьким колегою. Президент США відзначив: «Ми на одній сторінці», - що означає єдині, спільні позиції сторін.

Читайте також: Лідери G7 обговорили Східне партнерство та виклики з боку Росії – президентка Єврокомісії

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 11-13 червня проходить саміт лідерів країн «Великої сімки». Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-