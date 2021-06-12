Байден і Макрон зустрілися в рамках саміту «Великої сімки»
Відео зустрічі Макрон оприлюднив у Твіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Що нам потрібно - це співробітництво: лідерство і партнерство», - окреслив модальність спілкування президент Франції.
What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 12, 2021
Своєю чергою Джо Байден дуже позитивно оцінив спілкування із французьким колегою. Президент США відзначив: «Ми на одній сторінці», - що означає єдині, спільні позиції сторін.
Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 11-13 червня проходить саміт лідерів країн «Великої сімки». Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.