Байден і Макрон зустрілися в рамках саміту «Великої сімки»

Президент Франції Еммануель Макрон і лідер США Джо Байден провели офіційну зустріч на полях саміту «Великої сімки», який проходить на півдні Британії.

Відео зустрічі Макрон оприлюднив у Твіттері, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що нам потрібно - це співробітництво: лідерство і партнерство», - окреслив модальність спілкування президент Франції.

What we need is cooperation: leadership is partnership. pic.twitter.com/S4OJpKTLD0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 12, 2021

Своєю чергою Джо Байден дуже позитивно оцінив спілкування із французьким колегою. Президент США відзначив: «Ми на одній сторінці», - що означає єдині, спільні позиції сторін.

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 11-13 червня проходить саміт лідерів країн «Великої сімки». Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.