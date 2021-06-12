Лідери G7 обговорили Східне партнерство та виклики з боку Росії – президентка Єврокомісії

Лідери «Великої сімки» під час саміту у британському Корнволлі в суботу обговорили відносини з країнами Східного партнерства і виклики з боку Росії для європейської безпеки.

Про це у Твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондент Укрінформу.

«Сесія із зовнішньої політики: ми обговорили Східне партнерство ЄС у всіх його вимірах. Росія продовжує підривати європейський порядок у сфері безпеки, ми можемо розраховувати на потужній трансатлантичний альянс у тому, щоб зустріти цей виклик», - наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 11-13 червня проходить саміт лідерів країн «Великої сімки». Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.