Джонсон зустрівся з Меркель, Макроном та фон дер Ляєн: про що говорили

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон на полях саміту G7 сьогодні провів низку перемовин з лідерами ЄС.

Як передає Укрінформ, про це пише Evening Standard.

Зокрема, британський прем'єр обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн імплементацію протоколу щодо Північної Ірландії, укладеного в рамках угоди про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Джонсон зазначив, що Лондон залишається прихильним до пошуку прагматичних рішень у рамках протоколу, які сприяли б підтримці мирного процесу в регіоні та мінімізували б вплив на життя мешканців Північної Ірландії.

За підсумками зустрічей сторони погодились, що їм потрібно продовжувати дискусії з цього приводу та продовжувати домовлятися, з метою вирішення вагомих для сторін питань.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня.

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