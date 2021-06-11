У Британії стартував триденний саміт G7

Лідери країн «Великої сімки» зібралися на саміт, який цього разу відбувається в очному форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Триденний саміт розпочався на курорті Карбіс-Бей на узбережжі півострова Корнуолл. Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон привітав учасників зустрічі.

"Світові лідери розпочали переговори на саміті G7, що проходить на курорті Карбіс-Бей у Корнуоллі, на південному заході Англії", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що глобальна кампанія щеплення проти коронавірусу та зміна клімату будуть у центрі уваги учасників цьогорічного саміту лідерів країн G7.

"Нам потрібно переконатись, що ми не повторюємо деяких помилок, яких ми припускалися протягом останніх 18 місяців", - сказав Джонсон.

Він додав, що світ повинен відійти від пандемії разом зеленішим, справедливішим, більш рівним та "більш гендерно нейтральним".

Як повідомляв Укрінформ, серед учасників саміту лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Також до саміту запросили приєднатися лідерів Індії, Південної Кореї, Австралії, Південної Африки та інших країн.

Велика Британія цього року головує у G7, тому саміт відбувається на її території.

Напередодні Президент США Джо Байден прибув до Британії для участі у саміті G7, а також провів двосторонні переговори з Джонсоном, за результатами яких лідери оприлюднили заяву.