Байден - репортерам на фотосесії перед самітом G7: Усі в воду!

Президент США Джо Байден пожартував, закликавши репортерів стрибнути в воду під час фотосесії в день відкриття саміту G7 на березі моря в Англії.

Про це повідомляє «New York Post», передає Укрінформ.

«Усі в воду!», - сказав Байден, звертаючись до журналістів, перед зйомкою на встановленій на пляжі платформі, де він позував разом з першою леді США Джилл Байден та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і його дружиною Керрі Джонсон.

Видання зауважує, що 78-річний Байден відомий гумором, який часто збиває з пантелику пресу.

Британський прем'єр підіграв йому, сказавши, що вже скупався.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 11 червня, в курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі розпочався перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7 – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Фото: EPA