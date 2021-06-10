«Велика сімка» вимагатиме у ВООЗ нового розслідування про походження «корони» - ЗМІ

Лідери країн Великої сімки закличуть Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) здійснити нове відкрите розслідування щодо походження хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian

"Лідери саміту G7 вимагатимуть здійснення нового, прозорого розслідування Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо походження коронавірусу", - йдеться у проєкті комюніке, що потрапив до ЗМІ.

Як зазначається заклик був ініційований адміністрацією Джо Байдена та відповідає рішенню президента США про подальшу реалізацію американського розслідування щодо витоків пандемії, яка, як вважається, могла виникнути в лабораторії китайського міста Ухань.

У проєкті комюніке, G7 також міститься зобов'язання доставити 1 млрд додаткових доз вакцини від хвороби COVID-19 протягом наступного року з метою досягнення глобального імунітету від хвороби.

Серед іншого, у проєкті комюніке згадуються: проблема кібератак хакерських груп з РФ, репресії щодо уйгурів з боку влади Китаю; зобов’язання щодо боротьби з примусовою працею, зокрема щодо національних меншин; питання скорочення шкідливих викидів у атмосферу та скасування обмежень на експорт вакцин у світі.

Як повідомлялося, 11-13 червня у курортному комплексі Карбіс-Бей у британському Корнуоллі відбудеться перший з часу початку пандемії очний саміт країн G7 – США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Під час зустрічі лідери країн G7 обговорять проблеми пандемії COVID-19, економічного відновлення та змін клімату.

Президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та російського лідера Путіна відбудеться 16 червня у швейцарському місті Женева.