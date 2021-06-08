Звіт США підтвердив можливість витоку COVID-19 з лабораторії в Ухані – ЗМІ

У звіті про походження COVID-19, підготовленого національною лабораторією уряду США, зроблено висновок, що гіпотеза про витік вірусу з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною і заслуговує на подальше розслідування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, ознайомлені із засекреченим документом.

Як зазначається, дослідження було підготовлене у травні 2020 року Національною лабораторією Лоуренса Лівермора в Каліфорнії, і на нього посилався Державний департамент, коли проводив розслідування щодо походження пандемії протягом останніх місяців адміністрації Дональда Трампа.

Люди, знайомі з дослідженням, повідомили виданню, що дослідження було підготовлено "Z-підрозділом" Лоуренса Лівермора, яке є його розвідувальним підрозділом.

Зазначається, що Лівермор володіє значним досвідом в біологічних питаннях і його оцінка ґрунтувалася на геномному аналізі вірусу SARS-COV-2, який викликає COVID-19.

Вчені аналізують генетичний склад вірусів, щоб спробувати визначити, як вони еволюціонували та поширювались серед населення.

Наразі розвідка США розглядає два ймовірних сценарії походження коронавірусу: вірус виник в результаті аварії в лабораторії або виник в результаті контакту людини з інфікованою твариною.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що організація не може змусити Китай оприлюднювати більше даних про походження COVID-19, додавши, що він запропонує дослідження, необхідні для розуміння того, звідки вірус виник на "наступному рівні".

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 8 червня зафіксовано понад 174,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 157,6 млн осіб.