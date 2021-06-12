Макрон запропонував Джонсону перезавантажити відносини Франції та Британії – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із ініціативою перезавантажити відносини з Великою Британією, якщо британський прем'єр-міністр Борис Джонсон дотримуватиметься угоди про Brexit, укладену з Євросоюзом.

Про це йшлося під час зустрічі французького і британського лідерів у суботу, 12 червня, у кулуарах саміту Групи семи (G7), передає Укрінформ із посиланням на France 24.

«Президент сказав Борису Джонсону про необхідність перезавантаження франко-британських відносин», - повідомляє видання з посиланням на своє джерело.

Як ідеться у публікації, це може статися, якщо Джонсон «дотримуватиметься свого слова перед європейцями».

Наприкінці 2020 року ЄС і Велика Британія ухвалили угоду про Brexit щодо умов виходу Лондона зі Спільноти.

Водночас, вважають в ЄС, Британія нині не виконує деякі зі своїх зобов'язань за цієї угодою.

Як повідомляв Укрінформ, 11-13 червня на півдні Англії проходить саміт G7 під головуванням Сполученого Королівства.

Фото: EPA