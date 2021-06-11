Британія надасть іншим країнам 100 мільйонів доз COVID-вакцин – Джонсон
З відповідною заявою він виступив у четвер перед самітом G7 у Британії, повідомляє Укрінформ.
«Цим самим ми зробимо масштабний крок на шляху до того, щоби побороти цю пандемію назавжди», - цитує британського прем’єра Бі-Бі-Сі.
Планується, що перші 5 мільйонів доз будуть надіслані до інших країни до кінця вересня, ще 25 мільйонів – до кінця року. Загалом, за словами Джонсона, впродовж наступного року Сполучене Королівство планує поставити понад 100 мільйонів надлишкових доз.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден напередодні заявив про виділення півмільярда доз вакцин Pfizer для 92 країн з низьким та середнім рівнем доходу, а також для Африканського Союзу. Очікується, що група лідерів G7 погодиться спільно надати мільярд доз вакцин проти коронавірусу в контексті колективних зусиль, спрямованих на припинення пандемії у світі.