Британія надасть іншим країнам 100 мільйонів доз COVID-вакцин – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна впродовж наступних кількох тижнів почне постачання надлишкових вакцин проти COVID-19 до бідніших країн.

З відповідною заявою він виступив у четвер перед самітом G7 у Британії, повідомляє Укрінформ.

«Цим самим ми зробимо масштабний крок на шляху до того, щоби побороти цю пандемію назавжди», - цитує британського прем’єра Бі-Бі-Сі.

Планується, що перші 5 мільйонів доз будуть надіслані до інших країни до кінця вересня, ще 25 мільйонів – до кінця року. Загалом, за словами Джонсона, впродовж наступного року Сполучене Королівство планує поставити понад 100 мільйонів надлишкових доз.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден напередодні заявив про виділення півмільярда доз вакцин Pfizer для 92 країн з низьким та середнім рівнем доходу, а також для Африканського Союзу. Очікується, що група лідерів G7 погодиться спільно надати мільярд доз вакцин проти коронавірусу в контексті колективних зусиль, спрямованих на припинення пандемії у світі.