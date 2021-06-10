США придбають пів мільярда доз вакцини Pfizer для майже 100 країн

США закуплять і передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer для 92 країн з низьким рівнем доходу, а також країнам Африканського союзу впродовж наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

Очікується, що з 500 мільйонів доз 200 млн доправлять до кінця 2021 року, решту - у першій половині 2022 року.

США розподілять ці дози між країнами з низьким та нижчим від середнього рівнем доходу по всьому світу, працюючи через COVAX, щоб доставити їх.

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Як зазначається, до другої групи країн входить, зокрема, Україна.

В адміністрації Байдена назвали це рішення історичним, оскільки раніше жодна з країн не жертвувала таку велику кількість вакцин.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше речниця Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови президентів України та США заявила, що Сполучені Штати Америки планують надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.