Канада подвоїть свій внесок до ініціативи COVAX

Канада подвоїть свій внесок до ініціативи COVAX

Укрінформ
Канада вдвічі збільшить свій фінансовий внесок до глобальної ініціативи COVAX.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.

“Канада подвоює свій первинний внесок до COVAX, виділяючи ще 220 млн дол, аби допомогти упевнитися в доступності вакцин для кожного жителя держав із низьким та середнім доходом”, - йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у мережі Твіттер.

У відомстві наголосили, що “пандемія COVID-19 не визнає кордонів і вакцини не мають на них зважати теж”.

Зазначимо, що з урахуванням нових коштів загальний внесок Канади до COVAХ досяг 440 млн канадських доларів (близько 366 млн дол США), що робить її одним із найбільших донорів цієї ініціативи.

Як відомо, COVAX — глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити рівний доступ до них всіх країн, незалежно від рівня доходу. Через COVAX Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати вакцини для 8 млн людей.

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