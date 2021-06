Канада подвоїть свій внесок до ініціативи COVAX

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві міжнародного розвитку Канади.

“Канада подвоює свій первинний внесок до COVAX, виділяючи ще 220 млн дол, аби допомогти упевнитися в доступності вакцин для кожного жителя держав із низьким та середнім доходом”, - йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у мережі Твіттер.

У відомстві наголосили, що “пандемія COVID-19 не визнає кордонів і вакцини не мають на них зважати теж”.

