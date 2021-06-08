Запрошення у США і 900 тисяч доз вакцини: у Байдена розповіли про переговори із Зеленським

Запрошення у США і 900 тисяч доз вакцини: у Байдена розповіли про переговори із Зеленським

Укрінформ
Сполучені Штати Америки планують надати Україні 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена в понеділок, йдеться на сайті Білого дому

За її словами, лідери обговорили стратегічне партнерство на підтримку плану Президента України Володимира Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, а також євроатлантичні прагнення України.

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«Президент Байден підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії на Донбасі і в Криму», - сказала Псакі.

Лідери також обговорили необхідність тісної співпраці у питаннях енергетичної безпеки та боротьби з COVID-19, включаючи плани США надати 900 000 доз вакцини для допомоги Україні в боротьбі з пандемією.

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Окрім цього, Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон пізніше цього літа.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Сполучені Штати у липні цього року.

Фото: White House

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