Запрошення у США і 900 тисяч доз вакцини: у Байдена розповіли про переговори із Зеленським
Як передає Укрінформ, про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі за підсумками телефонної розмови президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена в понеділок, йдеться на сайті Білого дому.
За її словами, лідери обговорили стратегічне партнерство на підтримку плану Президента України Володимира Зеленського з боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, а також євроатлантичні прагнення України.
«Президент Байден підтвердив непохитну відданість США суверенітету і територіальній цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії на Донбасі і в Криму», - сказала Псакі.
Лідери також обговорили необхідність тісної співпраці у питаннях енергетичної безпеки та боротьби з COVID-19, включаючи плани США надати 900 000 доз вакцини для допомоги Україні в боротьбі з пандемією.
Окрім цього, Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон пізніше цього літа.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Сполучені Штати у липні цього року.
Фото: White House