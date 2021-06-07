Зеленський прийняв запрошення Байдена відвідати Білий дім

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента США Джо Байдена відвідати Сполучені Штати у липні цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Володимир Зеленський прийняв запрошення Джо Байдена відвідати США у липні цього року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету й територіальної цілісності України, а також відзначив лідерство Володимира Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ у країні.

"Також президент Сполучених Штатів наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня", - повідомляє ОП з посиланням на Андрія Єрмака.

Лідери країн обмінялися думками щодо стратегічної взаємодії України та США напередодні важливих самітів "Групи семи" та Північноатлантичного альянсу, а також запланованих зустрічей Байдена з керівництвом Євросоюзу та президентом Російської Федерації.

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Зеленський розповів Байдену про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та уздовж українських кордонів. Він акцентував увагу на тому, що на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордону України й надалі спостерігається висока концентрація російських військ і важкого озброєння, підкресливши, що "так зване відведення російських військ є лише імітацією".

Зі свого боку президент США відзначив важливість обговорення з Президентом України регіональних безпекових ризиків саме напередодні важливих заходів з безпекових переговорних форматів.

"Джо Байден підтримав ініціативу Володимира Зеленського щодо створення Кримської платформи. Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні", - вказується в повідомленні.

Президенти також обмінялися думками щодо прогресу України у впровадженні ключових реформ. Зеленський розповів про заплановані кроки у напрямку зменшення впливу олігархів на життя країни. Він наголосив, що зацікавлений у розвитку великого бізнесу в Україні, але без олігархічного втручання в політику та економіку.

Президент України також висловив подяку за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти COVID-19. "Це збереже життя багатьох українців. США укотре підтвердили відданість стратегічному партнерству з Україною", – відзначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський і Байден провели телефонні переговори в понеділок, 7 червня, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.

Фото: ОП